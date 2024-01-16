Речь идет о вероятности высадки десанта, которую рассматривали Американский институт войны и ряд военных аналитиков.

Россия может пойти на неклассическую десантную операцию, чтобы захватить важные для себя направления, не атакуя Вооруженные Силы Украины в лоб.

Об этом заявил экс-спикер Генштаба ВСУ полковник Влад Волошин, комментируя соответствующее опасение относительно высадки российского десанта в тыл армии Украины со стороны американского Института войны и ряда военных аналитиков.

"Я не исключаю, что подобный сценарий готовится россиянами", - акцентировал он Telegraf.

Полковник напомнил о словах главы ГУР МО Кирилла Буданова. Последний констатировал, что на данный момент обе армии плотно заминировали территории, чтобы не допустить легкого прорыва пехоты вперед. Чтобы удачно реализовать подобные наступательные действия "в лоб", нужно иметь преимущество в живой силе, технике, логистике и обеспечении. Из этого следует, что взять позиции таким образом чрезвычайно трудно, пояснил Волошин.

В то же время лидер РФ Владимир Путин хочет видеть результат от оккупантов, и по логике Кремля, желательно, чтобы видимый успех армия России обеспечила до очередных президентских выборов в РФ (17 марта), акцентировал военный.

На фоне сообщений как украинской, так и западных разведок о готовности РФ реализовать массированную высадку нескольких десантных объединений, ситуация выглядит максимально тревожной, считает он.

Враг уже несколько раз пытался проскочить своим десантом в тыл ВСУ. Соответствующие попытки были в районе села Крынки Херсонской области, напомнил Волошин.

Он считает, что РФ действительно может попытаться забросить свой десант за линию обороны ВСУ небом, привлекая вертолеты. Волошин акцентирует, что это будет не классическая десантная операция - не такая, которую враг пытался реализовать в Киевской области в 2022 году на аэродроме Гостомеля. Разница будет заключаться в меньшей глубине и охвате. В то же время подобная высадка позволит РФ ударить в спину армии Украины.

"Не исключено, что именно так на одном-двух направлениях враг попытается проломить нашу оборону. Сейчас идет подготовка такой операции. На это обращают внимание аналитики ISW. Подготовка такая ведется уже несколько месяцев. И может подходить к завершению", - заявил он.

По мнению Волошина, России свойственно проявлять подобную активность на фронте под конец зимы. Об этом свидетельствует полномасштабное вторжение в Украину в феврале, а также операция по Дебальцево в 2015 году.

"На вторую половину февраля такая десантная операция выглядит как вполне вероятная. Поэтому следует быть готовыми и к такому сценарию", - акцентировал экс-спикер Генштаба ВСУ.

Как оценивают вероятность высадки десанта РФ аналитики и военные

Кадровые войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования позиций армии Украины - о таком предупреждал американский Институт изучения войны в своем отчете за 14 января.

Соответствующую опасность комментировал ряд военных и аналитиков Украины. Так, Александр Мусиенко пояснил, что Россия не сможет реализовать столь же масштабную атаку, как видела Украина в феврале-марте 2022 года. В частности, речь идет об атаке на Киевскую область. Он не исключил, что РФ может попытаться пойти на это на других линиях фронта, таким образом атаковав тыл армии. Однако аналитик говорит, что для подобных действий врагу придется привлечь немалые силы.

В то же время Силы обороны юга Украины 14 января оценивали способность РФ реализовать высадку десанта с моря. Там назвали наличие десантных кораблей в акватории Черного моря провокацией России.

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