Производство ракет в РФ уже превысило довоенный уровень, подчеркнул Костенко.

Нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин планирует останавливаться в развязанной против Украины войне. В Москве готовятся к дальнейшему наступлению, заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"То, что Путин будет останавливаться, мы не видим. Мы видим, что россияне развивают свой военно-промышленный комплекс, и дальше могут дойти до своего пика развития, а дальше генерировать свои возможности. И это не показывает то, что Путин собирается останавливаться где-то на тех рубежах, на которых сейчас есть, и вести позиционную войну. Мы видим, что формируются новые армии. Путин, как минимум, настроен на весь наш юг, Донетчину, Луганщину, и не исключаю Харьков. Это "программа-минимум" для Путина, и это факт", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что враг готовит экономику и партнеров для дальнейших наступательных действий. В частности, Москва "подпитывается своими союзниками".

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"Это Иран, Северная Корея и другие страны, которые тайно поставляют, если не оружие, то очень важные компоненты к нему, с помощью которых россияне делают в том числе и ракеты. Производство ракет в РФ уже превысило довоенный уровень", – констатировал Костенко.

Война РФ против Украины: это стоит знать

В течение суток на фронте произошло 49 боевых столкновений с противником. Самым горячим направлением является Новопавловское – там враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск при поддержке авиации. 9 раз противник атаковал позиции Сил обороны в районе Авдеевки.

Кроме того, россияне не прекращают терроризировать мирные украинские города. Враг атаковал, в частности, Николаев и Харьков. Есть пострадавшие.

В то же время на Харьковщине в поселке Боровая оккупанты убили ребенка. В результате обстрела погиб 12-летний мальчик.

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