Точный вид вооружения, которое враг применил во время атаки, устанавливается.

Вечером в среду, 27 марта 2024 года, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате удара по поселку Боровая Изюмского района погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что россияне ударили по поселку около 21:20.

"В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается", – говорится в сообщении.

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Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Руководитель местной ПВА Александр Тертышный рассказал в комментарии "Суспільне Харків", что 12-летний мальчик умер в больнице в результате осколочного ранения.

"Мальчик с родителями как раз подходил к своему дому, когда прилетело. Мальчика ранило, его забрали в больницу в тяжелом состоянии, но, к сожалению, (ранило) смертельно. Это улица, на которой только жилая застройка, и вот по ней стреляли", – рассказал он.

Атаки РФ по Украине: последние новости

В среду, 27 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. Захватчики ударили по Шевченковскому району города, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеской атаки погиб человек. Также известно о 19 пострадавших. Среди них – дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

Кроме того, под вражеским огнем оказался Николаев. Россияне ударили по городу баллистикой. Есть раненые, все они – гражданские.

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