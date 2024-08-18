В Минреинтеграции объяснили, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны.

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке. Об этом сообщила в своем тг-канале вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", - написала она.

Верещук объяснила, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны, а также подчеркнула, что "жизнь и здоровье жизни и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего".

Видео дня

Она также дала контакты, по которым можно обратиться в случае эвакуации:

Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская громада: 0-800-300-101

Селидовская громада: 080-033-64-54

Мирноградская громада: 050-648-15-19

Минреинтеграции: 15-48.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

По словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, российские оккупанты уже сейчас в 11 километрах от окраин города Покровск, а в городе еще остаются тысячи жителей. При этом он отмечал, что ранее за месяц эвакуировалось из города 450-500 жителей, а за последнюю неделю - почти 1800.

Пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль отмечал, что на Покровском направлении днем и ночью продолжаются бои с врагом, Силы обороны сдерживают наступление противника, но это дается непросто.

Вас также могут заинтересовать новости: