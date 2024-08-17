Законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность.

Украинцев призывают ни в коем случае не отказываться от эвакуации из опасных территорий, при этом выехать бесплатно можно даже при отсутствии документов. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там отметили, что нельзя отказывать в эвакуации из опасных районов из-за отсутствия документов. В то же время законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность.

"Эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность", - отметили в ведомстве. Видео дня

Эвакуация из опасных территорий - последние новости

Чтобы не вывозили в одних тапочках, эвакуироваться из Покровска надо заблаговременно. Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, из города каждые восемь дней отходит поезд на эвакуацию. Принимающей стороной является Ровенская область, которая предлагает неплохие условия.

"Поэтому люди приходят или их привозят, к примеру, из Торецка, Новогродовки, Гродовки, чтобы выехать организованно поездом. Остальные едут своим транспортом и сами устраиваются", - сказал Добряк.

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