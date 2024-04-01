Стяг подняли с помощью БПЛА и закрепили на водонапорной башне, что в 15 метрах от позиции оккупантов.

Украинские защитники установили государственный флаг практически над позициями российских оккупантов вблизи Бахмута. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, отмечая, что между Курдюмовкой и Озоряновкой, что вблизи Бахмута, до сих пор находятся захватчики.

"Но несмотря на это аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Помста" подняли там украинский флаг", - говорится в сообщении к видео с закрепленным на башне флагом.

По словам военного из подразделения "Феникс" бригады Гвардии наступления "Помста" на псевдо "Пан", командир подразделения увидел похожее видео в интернете, ему понравилось и поставил задачу бойцам.

"Мы начали думать, как это правильно сделать. Поскольку мы - аэроразведка, у нас ударные БПЛА, разведывательные, то решили, что это будет проще всего с помощью БПЛА. Разведчики определили место, где будет лучше всего - между Кудрюмовкой и Озоряновкой. Решили на водонапорную башню большой "птичкой" - "Вампиром" сделать это под прикрытием мавиков, чтобы никто не сбил "птичку", не стрелял", - рассказал военный.

Он отметил, что предварительно проведи подготовку - два дня тренировались на полигоне.

"Решили взять на магнит флагшток, чтобы флаг не висел, а чтобы наш государственный символ стоял там красиво. Это государственный флаг и на нем символика нашего подразделения. Мы решили как-то отметить свое подразделение на территории врага", - отметил "Пан".

После этого выбрали лучшее для операции время, когда противник наименее бдительный.

"Поставили. Это высокий объект, его видно и с наших позиций, и с тыловых позиций врага. Видно издалека. И соседям видно нашим. Сразу звонили, сказали, что хорошо работа, что враг будет удивлен утром. Так и получилось. Враг очень удивлен. Сейчас думают, как это произошло. Где башня эта - рядом подвал, враг сидит в подвале. Там метров за 15 от него", - отметил военный.

По его словам, флаг охраняют, дежурят наши военные, чтобы никто не полез, не приблизился.

Поднятие украинских флагов - другие случаи

В начале февраля украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Флаг установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты. Издание DeepState отметило, что этот поступок отрицает российскую пропаганду и унижает командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, который отвечает за группировку войск "Днепр". Отмечалось, что московиты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. "Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают", - отметили в издании.

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