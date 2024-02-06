Радоваться еще рано, отмечают аналитики.

Украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает DeepState.

Аналитики отмечают, что флаг установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты. Они говорят, что этот поступок отрицает российскую пропаганду и унижает командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, который отвечает за группировку войск "Днепр".

"Московиты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что радоваться рано, поскольку продолжаются тяжелые бои: российские захватчики постоянно подтягивают резервы и пытаются вытеснить украинские силы. Кроме того, оккупанты сосредотачивают большое внимание на переправе и правом берегу.

Ситуация в крынках: последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что для войск Российской Федерации Крынки являются очень неудобной локацией, они не могут противодействовать расширению плацдарма ВСУ.

Сообщалось, что 4 февраля в Крынках продолжались позиционные бои, там против украинских военных воюют подразделения 337-го полка ВДВ, 144-й ОМСБр (40-й и 17-го танкового полка РФ.

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