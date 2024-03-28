Также военный рассказал, что на участках, где у врага было истощение сейчас снова активизация, подходит техника.

На Бахмутском направлении крайняя неделя выдалась достаточно успешной не только для нашего подразделения, но для тех кто воюет рядом, у врага существенные потери.

Об этом сказал командир 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", майор Нацгвардии Петр Кузик в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас враг по всей линии пробует давить, ищет слабину и если находит, то концентрируется и "давит пока не добьется своего".

"Хочу похвастаться - сейчас нет таких глобальных успехов, но тем не менее "трамбуем" мы врага даже тогда, когда он пытается давить по всей линии достаточно здорово", - подчеркнул Кузик. По его словам, существенно помогают подразделениям дроны. "Крайняя неделя показывает, что пока инициатива у нас. И больше скажу - мы существенно проредили ряды оккупантов", - подчеркнул он.

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Также военный рассказал, что на участках, где у врага было истощение сейчас снова активизация, подходит техника. "Не хотел бы бравурным быть, но крайняя неделя достаточно успешная не только для нашего подразделения, но и у соседей справа и слева", - подчеркнул Кузик. По его словам, российские оккупанты штурмуют и ночью, и днем, не давая передохнуть, но потери враг несет большие, а темп, который набрали Силы обороны позволяет стабилизировать наиболее проблемные участки фронта.

Кузик отметил, что у врага есть преимущество в количестве боекомплектов для артиллерии, хотя российские пленные также жалуются на дефицит. "Если сравнивать их дефицит с нашим, то нам бы их дефицит", - пошутил он.

Кузик рассказал, что в тактике врага нет ничего нового.

"Ничем не удивил враг. Стандартно дебильные, извините, рывки вперед. Если присылают им бывших осужденных, то они сразу их бросают в бой, хотя на нашем направлении их все меньше и меньше, потому что все больше в земле остается", - отметил он.

По его словам, штурмовики часто работают так, как в советской книжке написано, не учитывая ситуации, развитие технологий. "Выезжают пару БМП и даже не доезжают до места сброса пехоты, потому что уничтожаются, подрываются на минах, дроны охотятся за ними. Но тем не менее они это и дальше повторяют", - добавил он.

Война в Украине: новости

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ отбили 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка.

В течение суток на линии огня произошло 60 боевых столкновений. На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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