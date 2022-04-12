Подоляк пояснил, что власти не могут озвучивать свои планы публично, чтобы не информировать врага.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским военным, которые уже полтора месяца борются за Мариуполь с российскими оккупантами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в "Твиттере".

Он сообщил некоторые детали об укранских защитниках в Мариуполе. По его данным, у них есть проблемы с припасами, и об этом известно военно-политическому руководству страны.

Он отметил, что власти не могут озвучивать свои планы публично, чтобы не информировать врага. При этом Подоляк отметил, что руководство страны владеет большей информацией, чем та, которая распространяется в соцсетях и попросил отнестись к этому с пониманием.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что предоставление в открытый доступ информации об оборонной ситуации в Мариуполе пока невозможно. "Ситуация в Мариуполе действительно крайне сложная. Внимание всей страны сейчас приковано к этому городу. Но Мариуполь - это часть всей нашей глобальной военной операции. Поэтому никакая информация о стратегии или тактике невозможна до завершения операции. Даже военные владеют информацией только в соответствии со своим уровнем. Всей информацией в полном объеме владеют Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий. О каждой мелочи, которую сообщают в Генштаб, на самом деле, уже там известно. Могу заверить, что применяются все возможные и невозможные меры для спасения людей и самой ситуации. Мы должны доверять нашим Вооруженным Силам", - пояснила она.

Вас также могут заинтересовать новости: