Информация о высадке десанта проверяется.

Российские военные не оставляют надежд захватить Мариуполь, который более месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе.

О риске высадки российского десанта в Мариуполе рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она заявила, что сейчас информация проверяется.

"Нами проверяется информация, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", - подчеркнула она.

Заметим, что Генштаб также предупредил, что существует вероятность того, что россияне готовят высадку десанта с моря.

Заместитель Алексея Резникова сообщила, что в течение суток россияне нанесли авиационные удары по Мариуполю. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе морского порта.

Маляр отметила, что Мариуполь стоит и ВСУ мощно осуществляют оборону. Она добавила, что город-щит для Украины, который не позволяет россиянам пройти вглубь страны.

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