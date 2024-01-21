При этом россияне несут существенные потери, как в технике, так и в живой силе.

Российские оккупанты нарастили наступательную активность по всему фронту в Украине, в связи с чем увеличился уровень их потерь.

Об этом говорится в свежем отчете британского Минобороны. Аналитики ведомства отметили, что на фронте прослеживается рост российских обстрелов. При этом, за крайние пять дней уровень потерь военной техники со стороны РФ вырос на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%.

Количество потерь в живой силе в оккупационных войсках за тот же период выросло на 15%, добавили в разведке.

Видео дня

В ведомстве добавили, что эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту в течение последних двух недель.

По мнению аналитиков, ключевым фактором, способствующим активности РФ, является замерзание почвы, что позволяет лучше передвигаться бронетехнике.

Война в Украине: новости

Оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное. При этом начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уверяет, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное не представляет угрозы для соседних подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: