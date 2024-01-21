Он отметил, что без помощи от Северной Кореи ситуация с оружием в России была бы катастрофической.

Россия вынуждена полагаться на помощь извне в поставках оружия, поскольку тратит больше, чем может произвести, и имеет проблемы с контролем качества. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Он пояснил, что именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах, среди которых крупнейшим поставщиком сейчас является Северная Корея.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть свободнее", - добавил он. - "Без их помощи ситуация была бы катастрофической".

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В то же время, отмечает Буданов, Россия предпочла бы не полагаться на помощь извне.

"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", - пояснил глава ГУР.

Россия выпрашивает оружие у КНДР и Ирана

Российская Федерация использует в войне против Украины иранские беспилотники Shahed. С недавних пор оккупанты начали применять ракеты, полученные от КНДР. В частности, ими враг бил по Харьковщине.

В то же время Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины. Также СМИ сообщали, что Иран может передать России баллистические ракеты типа "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.

Ранее в ГУР отмечали, что КНДР поставила России примерно один миллион артиллерийских боеприпасов. Это тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства.

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