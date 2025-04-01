Плацдарм в Харьковской области становится все более опасным, - полковник запаса

В районе реки Оскол россияне обустраивают механизированные мосты, рассказал Роман Свитан.

Плацдарм российских оккупантов в Харьковской области, в районе реки Оскол, становится все более опасным и требует привлечения дополнительных сил ВСУ. Об этом в интервью "Фабрика новин" заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Сам по себе плацдарм на правом берегу опасен… На это направление уже надо перебрасывать серьезные ресурсы. Это пока еще один там был плацдарм, можно было как-то решить. А сейчас они уже там довольно-таки серьезно зацепились за правый берег, и сложно будет их так просто "сбросить". То есть, надо усиливать давление", - сказал эксперт.

По его словам, оккупанты на реке Оскол устанавливают механизированные мосты, по которым пытаются перебраться с техникой, чтобы "закрепиться". Одну из таких переправ в районе поселка Двуречная Силы обороны уничтожили на днях.

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"Россияне зимой большую часть техники на правый берег в районе Двуречной перебросили по льду. Сейчас разными плавсредствами перебираются на правый берег, река узкая в этом районе. В принципе, там и на доске можно переплыть, что россияне и делают. А вот технику сейчас на досках сильно не перевезешь. Поэтому мехмосты и выстраивают. Его выстроить за сутки можно, это абсолютно небольшая проблема для россиян", - сказал эксперт.

При этом для ВСУ уничтожение таких переправ стало "рутинной работой". Как пояснил Свитан, как только оккупанты какую-то переправу настраивают, Сила обороны ее пытаются разрушить при помощи артиллерии либо авиация, которая действует высокоточными средствами поражения.

Россия готовит новое наступление

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению еще на две украинские области - Сумскую и Харьковскую - и для этого пытается выиграть время.

По данным Зеленского, наступление готовится весной, что подтверждаает разведка.

Сообщалось, что новое наступление в Сумской и Харьковской областях кремлевский диктатор Владимир Путин хотел начать восемь месяцев назад. Но коррективы в его планы внесла спецоперация ВСУ в Курской области РФ.

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