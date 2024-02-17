По словам Бориса Писториуса, Кремль хочет восстановить доминирование в Восточной и Центральной Европе.

Противостояние западных стран с Российской Федерацией продлится десятилетия. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Bild.

По его словам, убийство Алексея Навального "подтверждает наши худшие опасения о России". Министр уверен, что Запад должен готовиться к многолетнему конфликту с РФ, поскольку Кремль хочет восстановить доминирование в Восточной и Центральной Европе.

"К сожалению, нам придется жить с линиями разделения в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия с другой. Эффективное сдерживание - это страхование нашей жизни", - сказал Писториус.

Он призвал искать партнеров в других регионах: например, в Африке - даже если они не соответствуют всем западным стандартам, ведь Германия готова направить больше военных советников в африканские страны.

"Такое тесное сотрудничество означало бы, что мы спустились с небес на землю. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта", - сказал Писториус и добавил, что иначе Россия расширит влияние в мире.

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Еще две страны готовы подписать соглашения по безопасности с Киевом. Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны.

Он подчеркнул, что не может раскрывать даты, когда состоится подписание данных соглашений, при этом отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Накануне Украина и Германия подписали важное соглашение по безопасности. После этого Украина и Франция подписали соглашение о безопасности.

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