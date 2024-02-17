У Зеленского анонсировали новые договоры со странами Евросоюза.

Еще две страны Европейского Союза готовы подписать соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, этими странами могут стать Дания и Нидерланды.

"Выглядит так, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны", - сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что не может раскрывать даты, когда состоится подписание данных соглашений, при этом отметил, что это произойдет в ближайшее время.

"Это произойдет совсем скоро", - спрогнозировал спикер главы государства.

Соглашения о безопасности Украины

Накануне Украина и Германия подписали важное соглашение по безопасности. Церемония состоялась во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам главы немецкого правительства, его страна "продолжит поддерживать Украину против российской агрессивной войны".

После этого Украина и Франция подписали соглашение о безопасности. Договор был принят президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже.

Согласно документу, Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны РФ.

Первой страной, подписавшей соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, стала Великобритания.

В январе страны подписали историческое соглашение по безопасности, которое, в частности, формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины.

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