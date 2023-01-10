Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет убедить президента РФ Владимира Путина объявить одностороннее бессрочное перемирие, чтобы таким образом его спасти.
"Эрдоган, как к нему не относись, довольно жесткий, хитрый и рациональный человек. Он понимает, что Путин проиграет эту войну, но заинтересован, чтобы этого не произошло, потому что не хочет оставаться один в роли последнего диктатора в евразийском пространстве. Потому что тогда его будут прессовать за нарушение прав человека, за беспредел против курдов и за вмешательство в сирийские дела. Эрдоган заинтересован в том, чтобы для всего западного мира главным аллергеном и вызовом было путинское правление", - заявил российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН.
По его словам, Эрдоган видит, что Путин уверенно несется к краху. И для того, чтобы ему помочь, он хочет остановить войну:
"И если бы россияне реально соблюдали перемирие бессрочно, тогда Украина стала бы нарушителем и Эрдоган продвигал бы эту тему, чтобы Запад надавил на Украину. Это было бы для Эрдогана и для Путина идеальный вариант. Путин, достигнув бы такого перемирия, смог бы де-факто на какое-то непонятное количество времени законсервировать, забрать себе то, что захвачено, и медленно его переваривать. Но, к счастью для нас всех, в отличие от Эрдогана, Путин абсолютный неадекват, он живет в своем мире".
Как добавил Эйдман, полностью отказывать Эрдогану кремлевский диктатор не хотел, и поэтому из бессрочного одностороннего перемирия "родил какого-то ублюдка в виде полуторасуточного рождественского "перемирия", которое сам же и не соблюдал".
Эрдоган предложил Путину "прекратить огонь" - что сообщалось
Как писал УНИАН, 5 января, Эрдоган позвонил Путину и предложил "одностороннее прекращение боевых действий" в Украине, как основу призывов к миру и переговорам.
Позже стало известно, что Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня", однако только на Рождество - с 12:00 6 января до 00:00 7 января.