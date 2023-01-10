Президент Турции заинтересован в том, чтобы для всего западного мира главным вызовом было путинское правление, отметил российский социолог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет убедить президента РФ Владимира Путина объявить одностороннее бессрочное перемирие, чтобы таким образом его спасти.

"Эрдоган, как к нему не относись, довольно жесткий, хитрый и рациональный человек. Он понимает, что Путин проиграет эту войну, но заинтересован, чтобы этого не произошло, потому что не хочет оставаться один в роли последнего диктатора в евразийском пространстве. Потому что тогда его будут прессовать за нарушение прав человека, за беспредел против курдов и за вмешательство в сирийские дела. Эрдоган заинтересован в том, чтобы для всего западного мира главным аллергеном и вызовом было путинское правление", - заявил российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН.

По его словам, Эрдоган видит, что Путин уверенно несется к краху. И для того, чтобы ему помочь, он хочет остановить войну:

"И если бы россияне реально соблюдали перемирие бессрочно, тогда Украина стала бы нарушителем и Эрдоган продвигал бы эту тему, чтобы Запад надавил на Украину. Это было бы для Эрдогана и для Путина идеальный вариант. Путин, достигнув бы такого перемирия, смог бы де-факто на какое-то непонятное количество времени законсервировать, забрать себе то, что захвачено, и медленно его переваривать. Но, к счастью для нас всех, в отличие от Эрдогана, Путин абсолютный неадекват, он живет в своем мире".

Как добавил Эйдман, полностью отказывать Эрдогану кремлевский диктатор не хотел, и поэтому из бессрочного одностороннего перемирия "родил какого-то ублюдка в виде полуторасуточного рождественского "перемирия", которое сам же и не соблюдал".

Эрдоган предложил Путину "прекратить огонь" - что сообщалось

Как писал УНИАН, 5 января, Эрдоган позвонил Путину и предложил "одностороннее прекращение боевых действий" в Украине, как основу призывов к миру и переговорам.

Позже стало известно, что Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня", однако только на Рождество - с 12:00 6 января до 00:00 7 января.