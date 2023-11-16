Редактор Time указал, что украинские власти не могут отдать РФ захваченную украинскую землю, за защиту которой пали десятки тысяч воинов.

Война РФ против Украины без значимых изменений продлится еще как минимум год. Такой прогноз озвучил главный редактор издания Time и преподаватель Колумбийского университета Ян Бреммер.

Он отметил, что в западных странах усиливаются "опасения, что налогоплательщики США и Европы финансируют тупиковую ситуацию, которая становится все дороже".

Он отметил, что российские контратаки достигли немного, но они способны поглощать украинские удары. Россия расширила свои ракетные удары, увеличила собственное производство ракет и боеприпасов, постоянно получает материальную поддержку от Северной Кореи и Ирана. Все это позволяет агрессору противостоять контратакам ВСУ и удерживать около 18% захваченной украинской территории.

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Редактор Time указал, что украинские власти не могут отдать РФ захваченную украинскую землю, за защиту которой пали десятки тысяч воинов. Но он выразил мнение, что Запад мог бы предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то "в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным". Например, обещание профинансировать полную реконструкцию страны, в том числе за счет замороженных российских активов, а ЕС может пообещать гарантированное членство. Пр этом НАТО может предложить полноправное членство с гарантиями защиты.

При этом эксперт отметил, что никто не скажет с уверенностью, как изменится ситуация в случае, если президентские выборы в США в 2024 году выиграет Дональд Трамп.

Война в Украине: новости

Ворог не оставляет попыток окружить Авдеевку. В то же время украинские военные стойко держат оборону. 15 ноября напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского - там украинские воины отбили 18 атак.

Аналитики британской разведки отметили, что оккупант несут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод. А военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что оккупанты готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. Сейчас идет процесс накопления механизированной компоненты. Об этом говорит переброска 239-го ТП 90-й тд.

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