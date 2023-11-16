Силы обороны Украины отразили 18 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, и 22 атаки - на Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки самые горячие боевые действия на фронте происходили на Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 65 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где украинские воины отбили семь атак.

Также, на Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе надежды Луганской области. Кроме того, на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками отбито шесть атак.

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"В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вместе с тем, на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты шесть атаки.

Кроме того, на Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сказано в сводке.

Ситуация на фронте по состоянию на 16 ноября - главные новости

За прошедшие сутки, 15 ноября, Вооруженные Силы Украины продолжили масштабнее, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Силы обороны отбрасывают врага на три-восемь километров от левого берега Днепра.

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