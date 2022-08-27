Россия усилила огневое влияние на фронте, но оперативные успехи у нее отсутствуют.

На оккупированных россиянами территориях не ведется никакой подготовки к отопительному сезону, люди встречают осень без окон в домах.

Людям, которые остались на оккупированных территориях, жилье никто не восстанавливает, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Конечно, никто не проверяет уцелевшие и не восстанавливает разрушенные теплотрассы. Не отремонтированы котельные. Оккупационные власти не готовы даже провести опрессовку системы отопления, не говоря уже о полноценной работе цикла. Более того, людям трудно будет удержать в своих домах температуру выше нуля. Потому что в тысячах квартир окна и стены остаются разбитыми до сих пор", - отметил глава ОВА.

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Гайдай добавил, что люди встречают осень без окон в домах, ведь оккупанты отказываются менять окна, поскольку они якобы не соответствуют проектам.

"В Рубежном оккупационная власть откровенно говорит людям, что по проекту у них окна в многоэтажках – с деревянными рамами, поэтому только они подлежат восстановлению. У подавляющего большинства установлены современные стеклопакеты - их меняют только за свой счет. Это реалии "русского мира" за пять дней до осени, когда температура воздуха начнет стремительно падать", - сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай также отметил, что Россия усилила огневое влияние на фронте, но оперативные успехи у нее отсутствуют. В частности, атаки россиян отбиты от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганщины и Донетчины.

"За последнюю ночь враг совершил 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара. Впрочем, ограниченные тактические достижения, когда они у оккупантов случаются, они не в состоянии превратить в оперативные успехи – месяцами замирают на занятых позициях, а кое-где отходят на предыдущие", - говорится в сообщении.

Также в районах еще шестерых городов и сел работала российская авиация.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты вывезли из Луганщины все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях "Агротона". По данным аграриев, которые были вынуждены выехать с оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической.

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