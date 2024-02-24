Первыми сдались четверо коллаборантов, воевавших за террористическую группировку "ЛНР".

Первые пленные оккупанты в полномасштабной войне были взяты украинскими защитниками еще утром 24 февраля 2022 года. Видео исторических событий опубликовала Госпогранслужба.

Эпизод, который попал на видео, был снят бойцами одного из пограничных подразделений в городе Счастье Луганской области в первые часы уличных боев.

"Группа бойцов Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира взяла в плен 4 оккупантов. Тогда пограничники подбили вражескую БМП с РПГ-17. Механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП. Но вместе с 3 оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все - местные коллаборанты, которые вступили в ряды оккупационного войска", - говорится в сообщении ГПСУ.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский успокоил тех, кто боится за судьбу Купянска, где россияне пытаются идти вперед с прошлой весны. По его словам, оборонительная линия в этой части Харьковской области "очень неплохая".

Также мы рассказывали, что британская разведка проанализировала потери российских оккупантов за два года полномасштабной войны против Украины. По подсчетам британцев, агрессор потерял убитыми и ранеными около 350 солдат и офицеров. Также россияне не досчитались более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР.

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