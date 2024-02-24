Глава государства признает, что надо, чтобы вовремя приходила международная военная поддержка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оборонительная линия украинской защиты в Харьковской области очень неплохая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо.

В частности, бельгийский журналист от имени городского головы Купянска спросил у Зеленского, согласен ли тот с мнением мэра, что Запад должен перестать обещать, а срочно предоставлять оружие сейчас, пока не слишком поздно.

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"Согласен ли я? Конечно всем понятно, что и оборонная поддержка, которая нам предоставляется - важно, чтобы она приходила вовремя. Бывают задержки", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что помощь нужна как Купянску, так и в целом Харьковскому региону.

"Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров. И об этом надо не забывать. Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервозность и такой настрой месседжей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом также не забывать", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте - важные новости

На днях стало известно, что Силы обороны вышли из Авдеевки Донецкой области. По мнению экспертов из Центра стратегических коммуникаций, эта "победа" не даст врагу никаких стратегических преимуществ.

Зато, по мнению военного аналитика Александра Мусиенко, после взятия Авдеевки, РФ может увеличить давление на Купянск. Это может стать новой политической целью Путина накануне выборов.

О том, что война в Украине меняется и осуществляется переход к новой фазе, заявил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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