Аналитики подчеркнули, что мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволили России компенсировать потери.

Британская разведка проанализировала потери российских оккупантов за два года полномасштабной войны против Украины.

Как говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании, за два года войны российские потери равны, а во многих случаях и превышают численность живой силы, которая была в первые дни нападения на Украину.

По данным аналитиков, подтвержденные потери РФ включают более 2700 танков и 5 тыс. БМП и БТР, убито и ранено около 350 тыс. военнослужащих РФ.

Видео дня

В британской разведке для сравнения указали, что до полномасштабного вторжения в Украину россияне развернули около 130 батальонных тактических групп, в состав которых входило около 1300 танков, более 5 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров и не менее 100 тыс. человек личного состава.

При этом аналитики подчеркнули, что мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволили России компенсировать потери.

"Войско оккупантов в Украине в настоящее время больше по численности, чем в начале войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил", - констатировали в разведке.

Потери РФ в Украине

ВСУ уничтожили в боях существенное количество россиян: на утро 24 февраля Генштаб показал новую "психологическую границу" потерь России. Официально украинская армия ликвидировала 409 010 оккупантов: за сутки защитники уничтожили плюс 770 человек.

А вчера вечером Главное управление разведки объявило, что был уничтожен очередной самолет РФ А-50 над Азовским морем.

Вас также могут заинтересовать новости: