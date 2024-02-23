Также было уничтожено 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники противника.

За минувшие сутки на Таврическом направлении было уничтожено 503 российских оккупантов и 25 единиц их техники. Еще полдесятка оккупантов были захвачены в плен.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, если по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то лишь на Марьинское направление пришлись 43 боестолкновения.

Всего, по словам командующего, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела наших позиций, в частности снова совершили 5 сбросов с БПЛА гранат с ядовитым веществом.

Видео дня

"Враг дорого платит за попытки наступать на украинскую землю. Так, общие потери агрессора в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике - 25 единиц, не считая БПЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники. Также нейтрализовано или сбито 261 БпЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага", - проинформировал Тарнавский.

Еще пол десятка оккупантов, как добавил командующий, были захвачены в плен (на Авдеевском направлении).

Ситуация на Восточном фронте

Как сообщал УНИАН, за 50 дней на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 212 танков российских захватчиков. Так, десантники 71-й отдельной егерской бригады уничтожают российские танки с помощью FPV-дронов, превращая их в лом.

За прошедшие сутки, 22 февраля, на фронте между нашими войсками и захватчиками произошло 101 боестолкновение.

Общие боевые потери России в войне составили 408 240 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: