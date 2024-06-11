Сейчас по всему участку фронта продолжаются непрерывные бои, говорит Маляревич.

Российские оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что 92-я бригада находится на позициях с первого дня попытки повторной оккупации Харьковщины. По его словам, в мае ситуация там была стабилизирована.

"Последние несколько дней Силы обороны совершали ударно-штурмовые действия, чтобы улучшить состояние и положение. Была возвращена небольшая часть территорий, речь идет о районе возле населенного пункта Глубокое. Сейчас враг пытается закрепиться и подтягивает резервы, чтобы удержать захваченные территории. То есть сейчас вопрос стоит так, что россияне уже планируют удержать эти территории, а не захватить другие", – рассказал он.

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Маляревич отметил, что для того, чтобы восстановить утраченные позиции, враг подтянул в район Волчанска мотострелковый полк – это почти 4 батальона.

"Сейчас россияне пытаются это делать, штурмуя Волчанск. Сейчас по всему участку фронта продолжаются непрерывные бои 24/7. Россияне пытаются давить, чтобы вернуть утраченные территории", – резюмировал военный.

Война в Украине: это стоит знать

Вечером 10 июня проект DeepState сообщил, что российские оккупанты захватили населенный пункт Ивановское Донецкой области. Он расположен неподалеку от Часового Яра.

Утром 11 июня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что враг Ивановское не захватил. Однако, по его словам, россияне "насыпают" по этому населенному пункту "из всего, пытаясь взять его".

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