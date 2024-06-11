Российские оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении.
Об этом заявил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что 92-я бригада находится на позициях с первого дня попытки повторной оккупации Харьковщины. По его словам, в мае ситуация там была стабилизирована.
"Последние несколько дней Силы обороны совершали ударно-штурмовые действия, чтобы улучшить состояние и положение. Была возвращена небольшая часть территорий, речь идет о районе возле населенного пункта Глубокое. Сейчас враг пытается закрепиться и подтягивает резервы, чтобы удержать захваченные территории. То есть сейчас вопрос стоит так, что россияне уже планируют удержать эти территории, а не захватить другие", – рассказал он.
Маляревич отметил, что для того, чтобы восстановить утраченные позиции, враг подтянул в район Волчанска мотострелковый полк – это почти 4 батальона.
"Сейчас россияне пытаются это делать, штурмуя Волчанск. Сейчас по всему участку фронта продолжаются непрерывные бои 24/7. Россияне пытаются давить, чтобы вернуть утраченные территории", – резюмировал военный.
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Вечером 10 июня проект DeepState сообщил, что российские оккупанты захватили населенный пункт Ивановское Донецкой области. Он расположен неподалеку от Часового Яра.
Утром 11 июня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что враг Ивановское не захватил. Однако, по его словам, россияне "насыпают" по этому населенному пункту "из всего, пытаясь взять его".