Россияне обстреливают жилые кварталы города.

Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня один из районов Николаева, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Падлюки снова палят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие... Берегите себя, не выходите из укрытия!" – написала она.

Также Замазеева поблагодарила медиков, волонтеров Красного Креста, полицию, которые, несмотря на опасность, спасают граждан под обстрелами.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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