Российский враг продолжает прибегать к манипуляциям.

Российские оккупанты обстреливают села с целью дискредитации украинских сил обороны и сопротивления российской оккупации Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

"РФ продолжает обстреливать оккупированные украинские села, делая вид, что такие обстрелы наносят ВСУ. Цель - манипуляция и дискредитация ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные сначала обстреливают населенные пункты, а потом приходят, чтобы якобы помочь и обвиняют в обстрелах ВСУ.

"Оккупанты отгоняют свою технику и осуществляют обстрелы из окрестностей сел. После таких атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами осуществляют обстрелы: "Это же ваши стреляют", - указали в Центре.

Таким образом, украинцы подвергаются манипуляции военных РФ, которая заключается в том, что якобы их дома были сожжены украинскими военными.

В связи с этим в СНБО предупреждают, что "украинские военные никогда не совершают обстрелы по населенным пунктам, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки и убедившись, что уничтожение вражеской техники не нанесет вреда мирному населению".

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты и раньше прибегали к таким манипуляциям. Например, в оккупированном городе Пологи Запорожской области российские военные ездили по жилым кварталам и "предупреждали" об обстрелах со стороны якобы украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: