Главнокомандующий ВСУ призвал учитывать информационно-психологическую войну и доверять только официальным источникам.

С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским пленным".

Об этом говорится в сообщении на странице Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Facebook.

"Подчеркиваю, военнослужащие Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области зафиксированы многочисленные факты похищения женщин и пытки оккупантами местных жителей.

Также в нескольких областях Украины фиксируют случаи сексуальных преступлений над женщинами.

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