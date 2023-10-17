В частности, известно, что в ловушке под завалами оказались два человека.

Российские захватчики нанесли два удара по центру города Славянск в Донецкой области, разрушив здание общежития, под завалами которого оказались люди.

"Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В частности, в результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития.

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"По предварительной информации, под завалами находятся два человека", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

В то же время, как уточнил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в социальной сети Facebook, ночью произошло два прилета в центре города на улице Свободы.

Ситуация в Славянске - последние новости

В сентябре задержали информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска для корректировки вражеских ударов. Предатель более года собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в прифронтовой Донецкой области.

11 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Славянску. Это нападение привело к значительным разрушениям. В результате атаки пострадали частные дома, 2 многоэтажки и автомобили. Также оккупанты полностью уничтожили частный дом местной жительницы. Она получила ранение. Позже женщина скончалась в больнице.

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