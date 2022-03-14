Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись телефонного разговора еще одного российского оккупанта, который рассказывал о необходимости убивать мирных жителей Украины.

По его словам, российская армия несет большие потери. Украинские военные, защищая свою территорию и жителей страны, уничтожают вражескую технику и самих оккупантов. Поэтому солдатам РФ дали разрешение открывать огонь по мирному населению.

"Мне командир дал добро шмалять. У нас люк в КАМАЗе, прям открывай и стреляй. Пофиг, что у них там написано. Дети, не дети, х**рь всех", - сказал оккупант.

Напомним, ранее один из оккупантов пожаловался на тяжелую судьбу в Украине.

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