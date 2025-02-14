Главнокомандующий отметил наградами защитников, которые превращают плохих русских в хороших.

Российские потери в Курской области приближаются к отметке в 50 тысяч убитыми и ранеными. Об этом в своем Телеграм сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что побывал в Сумской области, где наградил почетными наградами наших военнослужащих, в частности тех, которые выполняют задачи на территории Курской области.

"Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике", - сообщил Сырский.

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По его словам, общие потери врага в боях на территории Курской области на сегодня составляют более 48 тысяч человек. Из них на убитых приходится около 20 тысяч.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Воздушные силы ВСУ поразили опорный пункт россиян в Курской области, с которого оккупанты запускали беспилотники. Опорник находился вблизи поселка Елизаветовка. Было обнародовано видео с моментом удара.

Также мы рассказывали, что военнослужащие КНДР в боях в Курской области РФ изменили тактику действий. По словам украинских защитников, теперь незваные гости из Кореи передвигаются уже меньшими группами, хотя и не отказываются от мясных штурмов.

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