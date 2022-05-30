Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе врага.

Сегодня, 30 мая, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили до десяти авиационных налетов на вражеские позиции.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"30 мая ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла огневые удары по оккупационным войскам на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции", - говорится в сообщении.

В частности, нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе врага.

Кроме того, подразделениями зенитных ракетных войск на Донбассе уничтожено авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК, а в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой – около тонны.

Напомним, минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели.

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