Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS-T.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине все же планируют поставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами. Речь идет о системах противовоздушной обороны.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующее заявление Шольц сделал во время своего выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью ракет класса "воздух-воздух" можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники и прочее.

Кроме того, Киев получит от Берлина радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Германия уже передала Украине:

15 тонн боеприпасов;

100 тысяч ручных гранат;

более 5 тысяч противотанковых мин.

Как ранее сообщал УНИАН,

Немецкое издание Welt опубликовало документы, в которых указывается, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. В то же время страна с конца марта почти не поставляла и легких вооружений.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитного и противотанкового оружия из Германии состоялась более двух месяцев назад - 25 марта. Помощь содержала 2 тысяч ракет Panzerfaust 3 и 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела". При этом потребность в этих боеприпасах все еще оставалась. Также бойцам нужны были противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

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