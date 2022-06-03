Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов / иллюстрация REUTERS

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских оккупантов. С 24 февраля всего уничтожено 30 тысяч 950 военных РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • 1 тысячу 367 танков,
  • 3 тысячи 366 боевых бронированных машин,
  • 661 артиллерийскую систему,
  • 207 реактивных систем залпового огня,
  • 95 средств ПВО,
  • 210 самолетов,
  • 175 вертолетов,
  • 535 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 121 крылатую ракету,
  • 13 кораблей/катеров,
  • 2 тысячи 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 51 единицу спецтехники.
Потери России в Украине по состоянию на 3 июня / инфографика УНИАН

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, как артиллерия ВСУ уничтожила командно-наблюдательный пункт российских сил, убив десятки оккупантов.

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