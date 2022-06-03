С 24 февраля в целом ликвидировано 30 тысяч 950 российских военных.

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских оккупантов. С 24 февраля всего уничтожено 30 тысяч 950 военных РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

1 тысячу 367 танков,

3 тысячи 366 боевых бронированных машин,

661 артиллерийскую систему,

207 реактивных систем залпового огня,

95 средств ПВО,

210 самолетов,

175 вертолетов,

535 беспилотников оперативно-тактического уровня,

121 крылатую ракету,

13 кораблей/катеров,

2 тысячи 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн

51 единицу спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, как артиллерия ВСУ уничтожила командно-наблюдательный пункт российских сил, убив десятки оккупантов.

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