За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских оккупантов. С 24 февраля всего уничтожено 30 тысяч 950 военных РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- 1 тысячу 367 танков,
- 3 тысячи 366 боевых бронированных машин,
- 661 артиллерийскую систему,
- 207 реактивных систем залпового огня,
- 95 средств ПВО,
- 210 самолетов,
- 175 вертолетов,
- 535 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 121 крылатую ракету,
- 13 кораблей/катеров,
- 2 тысячи 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 51 единицу спецтехники.
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Ранее сообщалось, как артиллерия ВСУ уничтожила командно-наблюдательный пункт российских сил, убив десятки оккупантов.