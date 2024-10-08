Комбриг рассказал, что принимая полосу ответственности, им была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.

Новый комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко рассказал, что он возглавил часть не в самое легкое время.

По его словам, после 27 сентября обстановка, в которой бригада выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар.

"Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже были под огневым воздействием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием", - сказал он в интервью "Главкому".

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Охрименко утверждает, что теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. Он добавил:

"С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение".

Комбриг рассказал, что принимая полосу ответственности, им была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.

"Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения. То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе", - пояснил он.

По его словам, если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил Охрименко.

Война в Украине - выход из Угледара

К концу лета российские войска в районе города Угледар Донецкой области имели преимущество 10 к 1 в артиллерийских системах. Об этом рассказал украинский военнослужащий 72-й бригады Роман, который защищал Угледар, пишет The New York Times.

Отмечается, что близость Донбасса к западной России позволяла Москве легко перебрасывать войска, технику и боеприпасы на линию фронта.

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