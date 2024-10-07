В бригаде заверили, что "противнику легко не будет".

Новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищала Угледар, стал полковник Александр Охрименко. Об этом говорится на официальной странице бригады в Facebook.

"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи, цель и приобретение возможностей. Противнику легко не будет", - сказано в сообщении.

Также там рассказали о руководстве бывшего комбрига Ивана Винника.

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"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Опять Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника. Спасибо за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу! Успеха и побед на новом пути", - добавили в бригаде.

Александр Охрименко – что о нем известно

Он родился 19 октября 1984 года в Винницкой области. В 2006 году с отличием завершил Одесский институт Сухопутных войск, а также окончил Национальный университет обороны Украины им. Черняховского.

Участие в боях с российскими войсками принимает с 2014 года. Был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, личным огнестрельным оружием и рядом наград Министерства обороны Украины.

В октябре 2021 года в звании подполковника Охрименко возглавил 14 отдельную механизированную бригаду им. князя Романа Великого. С началом полномасштабного вторжения под командованием Охрименко бригада прошла бои в Киевской и Житомирской, Николаевской и Донбассе, освободила от россиян значительную часть Харьковщины.

4 июля 2023 года Охрименко был назначен новым начальником Одесского областного территориального центра комплектования вместо скандального военкома Евгения Борисова.

Ситуация в 72-й бригаде

Ранее Командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника уволили с должности.

ОК "Север" сообщало, что Винника назначили на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта". В командовании отметили, что боец является примером настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

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