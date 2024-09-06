Хотя на сам Покровск россияне сейчас не могут продвинуться, на южном фланге ситуация очень сложная.

Несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об остановке вражеского наступления под Покровском, враг продолжает продвижение. На одном из участков ситуация крайне опасна. Об этом заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, военный аналитик Николай Мельник.

"Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, россияне не имеют сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россияне имеют Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все довольно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, которые держат оборону между Невельском и р.Волчьей", - написал он в своем Фейсбуке.

По его мнению, украинское командование уже упустило оптимальный момент для безопасного вывода сил из района Невельска.

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"Теперь скорее всего будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах отцов-командиров", - написал он.

Вместе с тем ветеран отметил, что текущая ситуация на Покровском направлении не является катастрофой.

"Даже с гипотетической потерей Покровска мы не потеряем Донбасс", - подчеркнул он.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости

Как писал УНИАН, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении. По его словам, за последние шесть дней (на момент заявления) на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр.

Однако через несколько часов после этого заявления украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне таки продвинулись на Покровском направлении. Но не непосредственно в направлении Покровска, а на фланге своего наступления, где складывается опасная ситуация для украинских защитников в районе поселка Невельске.

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