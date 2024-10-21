16 октября пропавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами.

18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.

Об этом УНИАН сообщили источники в Главном управлении разведки. Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

"Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Взамен военнослужащие ВС РФ обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "СВО". После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ", - рассказали источники в разведке.

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Через двое суток, 16 октября пропавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров

По словам собеседника агентства, сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.

Военные КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно, что армия РФ сформировала "особый бурятский батальон", в который вошли граждане КНДР. 18 военных из Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

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