'Готовятся к приезду гостей': СМИ раскрыли, куда Россия отправит войска КНДР

Россияне на этом направлении активно валят лес, чтобы корейцы получили материалы для оборудования позиций.

Военнослужащих Северной Кореи могут отправить на фронт в Курскую область. Для них уже готовят древесину для блиндажей и окопов.

Об этом сообщает российский инсайдерский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники в военных кругах. Отмечается, что на Курщине россияне в течение недели валят лес, чтобы корейцы получили материалы для оборудования позиций.

"Военнослужащих из Северной Кореи могут направить в Курскую область. По словам собеседников, солдаты ВС РФ "уже неделю валят лес на этом направлении к приезду гостей" Древесину заготавливают якобы для того, чтобы вновь прибывшие смогли самостоятельно оборудовать себе позиции и блиндажи", - отмечает проект.

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Солдаты из КНДР в российской армии

Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку перед отправкой на линию фронта в Украине на Дальнем Востоке России.

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

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