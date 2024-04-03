Небольшая Эстония находится в числе лидеров по военной помощи нашей стране.

С начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более 520 млн евро, что составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Премьер поблагодарил правительство Эстонии за разработку "Стратегии победы Украины", которая предусматривает ежегодную оборонную помощь Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих 4 лет.

Он отметил, что Эстония играет лидерскую роль в евроатлантической и европейской интеграции нашей страны. Уже в ближайшие месяцы ожидается начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Кроме того, стороны подробно обсудили то, как Россия будет компенсировать нанесенный Украине ущерб. Заметим, что на сегодня Эстония уже завершила разработку механизма компенсации, который предусматривает использование российских средств на украинские нужды.

Как Эстония помогает Украине

В феврале стало известно о новом пакете военной помощи от Эстонии. В него вошли противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение. При этом точное количество, время прибытия и местоположение вооружения для Украины не разглашались.

Также сообщалось, что до 2027 года Эстония выделит на поддержку Украины до 1,2 млрд евро. Как заявил в январе президент Эстонии Алар Карис, его государство будет поддерживать Киев столько, сколько продлится война.

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