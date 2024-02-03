Таллин обещает "поддерживать Украину до победного конца".

В Украину прибыли предоставленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin, соответствующее решение было принято правительством этой страны в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Отмечается, что в предоставленный пакет военной помощи также входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", – отметил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур.

При этом в ведомстве добавили, что точное количество, время прибытия и местоположение нового вооружения для Украины не разглашаются из соображений безопасности.

Помощь Эстонии Украине

Эстония до 2027 года увеличит поддержку Украины до 1,2 миллиарда евро. Президент Эстонской Республики Алар Карис сообщил, что его страна не собирается останавливаться в оказании помощи Киеву. По его словам, в Евросоюзе должны увеличивать производства вооружений, чтобы Украина получала все ей не обходное "не завтра, а уже сегодня".

Добавим, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4 процента валового внутреннего продукта. Страна, в частности, передала ракеты противотанковой ракетной системы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали и медицинские принадлежности.

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