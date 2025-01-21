Команда нового президента США Дональда Трампа столкнулась с военной реальностью, в которой она еще не была, и никто не знает, какие решения будут у нового руководителя по войне в Украине. Об этом сказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо.
"Где-то месяц назад я был в Вашингтоне и разговаривал и с демократами, и с республиканцами, и они не знают, что будет во время каденции Трампа, какие решения у него будут. Да, он пообещал то, что он быстро закончит войну, но это были предвыборные обещания. Когда он уже стал президентом - не все так просто. И они уже это понимают", - сказал Костенко.
Нардеп отметил, что члены команды Трампа, пытаясь решить вопрос войны в Украине, "столкнулись с военной реальностью, в которой они все не были".
"И с реальной Российской Федерацией, когда она уже вошла в войну и когда она потратила большие ресурсы и претендует на лидерство в Европе, и хочет захватить Украину", - сказал он.
По мнению Костенко, США могут остановить войну с позиции силы в случае, когда Украина будет сильной. Иначе, по его словам, нет смысла, ведь "Россия всегда возвращается".
"Просто перестать стрелять не получится, однозначно. Если будут договариваться, придется серьезно и Соединенным Штатам. Я думаю, у них есть реальная возможность закончить войну только с позиции силы, когда Украина будет сильна, и Россия поймет, что дальнейшее ведение боевых действий нет никакого смысла", - пояснил избранник.
Молитвы Трампа относительно прекращения войны в Украине: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио назвал усилия по прекращению войны в Украине "тяжелой работой дипломатии". Также он признал, что это "дело сложнее", чем считал ранее Трамп.
По мнению бывшего советника президента США Джона Болтона, Трамп хочет как можно быстрее завершить войну в Украине, при этом ему не особо важны условия, на которых это произойдет. Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.
Трамп может нанести смертельный удар по режиму Путина, заявил профессор практики лидерства им. Лестера Крауна и президент Института лидерства руководителей Йельского университета Джеффри Зонненфельд. Как отметил он, Трамп прав, когда говорит, что экономика Путина во время войны истощает жизненную силу страны во всех секторах.