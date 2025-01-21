Издание отмечает, что в его способность сделать это за сутки никто и не верил.

Пропуск дедлайна для завершения войны в Украине и скупые упоминания о ней во время инаугурации свидетельствуют о том, что новому президенту США Дональду Трампу будет очень сложно.

Как пишет CNN, американский лидер не упоминал об Украине во время своей инаугурационной речи, а также не давал никаких конкретных обещаний относительно дальнейшей помощи украинским Вооруженным силам. Вероятно, первым его шагом будет разговор с кремлевским правителем Путиным.

Такие переговоры продемонстрируют резкий отход от подхода бывшего президента США Джо Байдена. По словам человека, которому знаком его образ мышления, решения можно достичь именно благодаря прямому взаимодействию с Путиным:

Видео дня

"Как, черт возьми, ты собираешься найти выход из этого беспорядка, если ты не разговариваешь?".

Как пишет издание, в частных разговорах чиновники признают, что план Трампа почти наверняка потребует уступок со стороны Украины. Кроме того, пока неизвестно, планирует ли он и в дальнейшем передавать Киеву оружие и разведывательные данные. Также остаются нераскрытыми вопросы гарантий безопасности и восстановления страны.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Как известно, во время предвыборной гонки политик уверял, что во время его президентства Путин не пошел бы в большое наступление на Украину. Трамп обещал посадить президентов Украины и РФ за стол переговоров.

Уже после инаугурации он сообщил журналистам, что его администрация постарается достичь этой цели как можно скорее.

Вас также могут заинтересовать новости: