Похоже, Трамп изменил свою позицию в отношении Путина, как только узнал, насколько слаба на самом деле российская экономика, предположил Джеффри Зонненфельд.

У президента США Дональда Трампа есть рычаги, чтобы заставить российского правителя Владимира Путина быстро прекратить войну, развязанную против Украины. Такое мнение высказал профессор практики лидерства имени Лестера Крауна и президент Института лидерства руководителей Йельского университета Джеффри Зонненфельд в статье на Time.

"Я думаю, что у России будут реальные проблемы... Я думаю, что Путин уничтожает Россию", - заявил Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете в первый день пребывания на посту президента.

Как отметил Зонненфельд, Трамп прав, ведь подпитываемая войной экономика Путина истощает жизненную силу страны во всех секторах.

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"Путин сократил реинвестирование в свою промышленную базу и захватил контроль над многими частными предприятиями, поглотив ее некогда могущественную промышленную мощь… Россия находится в настоящей беде, поскольку ее экономика рушится, Путин разрушает Россию. И что еще важнее, возвращение Трампа может сбросить экономику России со скалы, может нанести смертельный удар по шатающемуся режиму Путина", - отметил профессор.

По его словам, при надлежащем применении санкций российская экономика будет висеть на волоске к Пасхе.

"То, что возвращение Трампа может положить конец правлению Путина, казалось немыслимым несколько недель назад. Многие сторонники Украины открыто опасались, что Трамп может навязать Украине плохой мирный договор, равносильный капитуляции…", - говорится в публикации.

Однако, как предположил Зонненфельд, похоже, Трамп изменил свою позицию в отношении Путина, как только узнал, насколько слаба на самом деле российская экономика:

"Проще говоря, российская экономика рушится - Путин каннибализирует производительную экономику, чтобы финансировать свою военную машину. Если Путин потеряет кран непредвиденных доходов от нефти, который поддерживал его последние три года, то режим Путина почти наверняка рухнет. Путин уже исчерпал российские резервы на черный день, истощив ее некогда внушительные валютные резервы, и никто не хочет финансировать дефицит российского правительства, покупая нежелательные российские облигации".

Как добавил профессор, нефтяные доходы представляют собой мощный сдерживающий фактор для российской экономики, и Трамп понял силу этого рычага:

"Перспективы продаж российской нефти теперь совсем другие, и прямой экономический крах России теперь кажется гораздо более вероятным. С обещаниями Трампа снизить цены на нефть и увеличить внутреннюю добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день мир больше не будет нуждаться в российской добыче нефти таким же образом".

Зонненфельд выразил уверенность, что Путин будет терять деньги, когда цена на нефть упадет ниже текущего уровня. А если Трамп введет какие-либо дополнительные санкции и экспортные ограничения для российских нефтяных компаний, то Путин будет практически "молить о послаблении":

"У Трампа есть возможность проколоть пропагандистский воздушный шар Путина и задушить экономику России до точки коллапса, если он решит это сделать".

Напомним, ранее сообщалось, что после масштабных санкций США против нефтяной торговли РФ, объем российского экспорта нефти по морю упал сильнее всего с ноября 2024 года. Отмечалось, что падение российского экспорта привело к тому, что средний показатель за четыре недели остается ниже 3 млн баррелей в день и приближается к 16-месячному минимуму.

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