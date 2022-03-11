Также в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов.

Под Мариуполем бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили танк и диверсионную группу оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах к Мариуполю точным ударом уничтожили танк противника", – говорится в сообщении.

Также в ходе рейда они уничтожили диверсионную группу оккупантов, у которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, нашли и радиостанцию.

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут более точными. Мы не сдадим Мариуполь", – отметили в МВД.

Ситуация в Мариуполе

По словам городского головы Вадима Бойченкоа, оккупанты ведут "уничтожительную войну против человечества". Путинские орки обстреливают жилые массивы и не позволяют доставить гуманитарную помощь.

Он добавил, что, тем не менее, "на всех уровнях идет борьба" и ведется работа над тем, чтобы гуманитарный коридор состоялся.

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