А в Одесской области был сбит вражеский беспилотник.

Прошлой ночью в Николаевской области украинские защитники отразили атаку на наблюдательный пункт, а в Херсонской — уничтожили разведывательную группу россиян.

Об успехах ВСУ на юге и ситуации в регионе рассказало оперативное командование "Юг" на своей официальной странице на Facebook.

Согласно опубликованной информации, общие потери врага за прошлую ночь в регионе составили 22 человека личного состава и 3 единицы техники. В Черноморской операционной зоне ситуация напряженная. После уничтожения крейсера "Москва" враги ищут способ отомстить. Они активно ведут воздушную разведку, совершают ракетные удары, проводят агитационную и диверсионную деятельность.

Однако в командовании "Юг" утверждают, что силы обороны региона готовы ко всему. В Одесской области украинские воины сбили вражеский БПЛА с помощью средств ПВО, а коллаборантов сознательные граждане сдают в компетентные органы.

В ОК "Юг" также сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по временно оккупированным населенным пунктам. Россияне обстреливают позиции, которые сами же ранее занимали. Это дворы жилых домов, школы и другие объекты инфраструктуры. Таким способом враг хочет убедить население, что бомбардировки якобы совершают ВСУ.

Напомним, сегодня, 15 апреля, оккупанты из РСЗО обстреляли один из районов Николаева. В результате атаки пострадали мирные граждане.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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