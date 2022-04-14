Председатель Николаевской областной военной администрации отметил, что регион нуждается в вооружении для защиты населения от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что в области ситуация остается неизменно напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ким сказал во время онлайн-брифинге во Львовском медиацентре "Украина".

"Дела в области стабильно напряженные. Самое важное сейчас в области, чтобы не гибли люди. Прежде всего гражданские, которые не имеют отношения к военным в принципе. Также важно оттеснить врага от границ города и области как можно дальше, желательно туда, в Крым, и потом за Крым", - заявил Ким.

"Самое важное, в чем мы сейчас нуждаемся, это быстрые решения наших друзей, зарубежных, и поставки оружия всех типов - тяжелого, противовоздушного и противотанкового - в Украину и в наш регион", - сказал Ким. Он добавил, что надо обезопасить граждан от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области российские захватнические войска жили в самодельном дупле.

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