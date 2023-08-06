Также стало известно об обстановке в Черном море.

В Херсонской области Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и много вражеского вооружения.

Как сообщает оперативное командование "Юг", за минувшие сутки артиллерийскими подразделениями и авиацией нанесены удары по сосредоточению живой силы противника и военной техники. Уже известно, что украинским защитникам удалось ликвидировать 51 российского военного. Также уничтожены два вражеских миномета, две лодки, две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в результате удачного попадания захватчики потеряли крупнокалиберную пушку и четыре единицы авто-бронетехники.

Видео дня

Также сообщается, что враг терроризирует прибрежные регионы Херсонщины и Николаевщины, по прифронтовым общинам оккупанты нанесли 44 артиллерийских удара, выпустив около 180 снарядов.

В частности, в Херсоне поврежден частный гаражный комплекс и два частных дома. В Велетенском, Одрадокаменце, Дудчанах и Змиевке разрушениям поддался частный сектор, а четыре гражданских человека получили ранения.

"Уже утром оккупанты ударили и по Никольскому. Во дворе жилого дома ранения получили еще двое мирных жителей. Вновь страдал от вражеской артиллерии Очаков - повреждены жилые дома", - рассказали военные.

В командовании отмечают, что в течение суток враг методично нагнетал ситуацию – повышал активность воздушных и морских ракетоносителей. В конце концов совершив ночью массированную ракетно-дроновую атаку.

По данным пресс-центра командования военно-морских сил ВСУ, по состоянию на 10:30 воскресенья, в Черном море на боевом дежурстве находилось девять вражеских кораблей, среди которых - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до восьми единиц.

В Азовском море был один вражеский корабль, в Средиземном – восемь российских кораблей, среди которых - два носителя "Калибров" с 24-ю ракетами на борту.

Ситуация в Херсонской области

На днях на Херсонщине одесские гвардейцы уничтожили важное оборудование РФ, которое корректировало обстрелы и помогало российским диверсантам. В частности, "стерт с лица земли" наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты разместили на мосту через реку Конка.

Оборудование, которое уничтожили гвардейцы, "видит" на 15 км и следит за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией столкновения.

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