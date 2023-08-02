Капитан ВСУ отметил, что эта война уже приняла ресурсный характер.

Судьба войны РФ против Украины решается не на Донецком направлении. Ключевая битва может произойти на южном участке фронта.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас. По его словам, решающее противостояние может произойти в Запорожской и Херсонской области или, возможно, на западной части Донетчины.

"Там концентрируются основные усилия ВСУ. Более 2 месяцев там идут ожесточенные бои, и там мы имеем наибольшие промежуточные успехи. Потому что мы прогрызаем оборонительные порядки россиян, пытаясь найти вражеские слабые места. Хотя можно сказать, что они уже найдены", – объяснил он.

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Капитан Прозапас заметил, что эта война уже приняла ресурсный характер. По его мнению, украинские воины должны "передавить и перемолоть военную машину агрессора".

"Опыт у ВСУ уже достаточный, но не надо забывать, что армия РФ еще имеет серьезные ресурсы", – резюмировал Прозапас.

Война в Украине: актуальные новости

В среду, 2 июля, в Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей. Так, в ОК "Юг" предупредили, что Украине могут угрожать 12 крылатых ракет "Калибр", поскольку в море находятся надводный и подводный ракетоносители.

В то же время на фронте продолжаются ожесточенные бои. На Луганщине враг пытался прорваться на Новоселовское и Новоегоровку. Глава Луганской областной военной администрации Артем Лыгосор отметил, что в последние дни ситуация на Сватовщине сложная.

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