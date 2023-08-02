Судьба войны РФ против Украины решается не на Донецком направлении. Ключевая битва может произойти на южном участке фронта.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас. По его словам, решающее противостояние может произойти в Запорожской и Херсонской области или, возможно, на западной части Донетчины.
"Там концентрируются основные усилия ВСУ. Более 2 месяцев там идут ожесточенные бои, и там мы имеем наибольшие промежуточные успехи. Потому что мы прогрызаем оборонительные порядки россиян, пытаясь найти вражеские слабые места. Хотя можно сказать, что они уже найдены", – объяснил он.
Капитан Прозапас заметил, что эта война уже приняла ресурсный характер. По его мнению, украинские воины должны "передавить и перемолоть военную машину агрессора".
"Опыт у ВСУ уже достаточный, но не надо забывать, что армия РФ еще имеет серьезные ресурсы", – резюмировал Прозапас.
Война в Украине: актуальные новости
В среду, 2 июля, в Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей. Так, в ОК "Юг" предупредили, что Украине могут угрожать 12 крылатых ракет "Калибр", поскольку в море находятся надводный и подводный ракетоносители.
В то же время на фронте продолжаются ожесточенные бои. На Луганщине враг пытался прорваться на Новоселовское и Новоегоровку. Глава Луганской областной военной администрации Артем Лыгосор отметил, что в последние дни ситуация на Сватовщине сложная.