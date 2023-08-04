Теперь дно водохранилища активно зарастает травой.

Два месяца назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате чего десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

Вода разрушила многочисленные жилые дома, емкости с нефтью и тому подобное. Поток пресной воды пронес по территориям пострадавших областей обломки, канализационные отходы, нефть, трупы животных и птиц.

После разрушения дамбы Каховское водохранилище обмелело, глубина снизилась примерно на 14 метров. Теперь его дно активно зарастает травой.

В "Укргидроэнерго" отмечают, что обмеление Каховского водохранилища создало ряд проблем: спровоцировало дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, разрушило оросительные системы и систему обеспечения водой прудов охладителей Запорожской АЭС.

Там акцентируют, полноценный запуск АЭС после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища. Без восстановления не будет и полноценной подачи воды в Крым после освобождения.

Каховское водохранилище и Каховская ГЭС - последние новости

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и спровоцированной этим техногенной катастрофы прямые убытки оценили по меньшей мере в 2 млрд долларов, ущерб, нанесенный окружающей среде, в 146 млрд грн. Сообщалось, что электростанцию будет невозможно восстановить.

Однако уже в июле в "Укргидроэнерго" сообщили, что строительство новой ГЭС возможно, и это займет 7 лет.

В прошлом месяце Кабмин утвердил экспериментальный проект с начала восстановления Каховской гидроэлектростанции. Проект рассчитан на два года, его будет координировать министерство экономики, а заказчиком работ будет "Укргидроэнерго".

Теперь, через два месяца после российского теракта, 15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны все еще остаются опасными для человека, потому что не соответствуют санитарным нормам.

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