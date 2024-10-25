Сейчас оккупационным войскам РФ важно "вгрызться на левобережье" реки, считает Федоренко.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать украинских защитников на Харьковщине. О форсировании реки Оскол пока говорить преждевременно, хотя такое желание у врага есть.

Как рассказал в интервью NV командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, для перехода на другую сторону реки Оскол – правобережье Купянска – россияне должны форсировать реку, и это очень непростая задача.

"Должен вам сказать, что в 2022 году мы ее форсировали, отбивая Купянщину у врага, это была очень, очень и очень сложная задача. В то время еще не были развиты такие технологии как FPV-дроны, другие средства беспилотных систем, которые сейчас активно обнаруживают врага и наносят ему огневое поражение", – отметил военный.

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По мнению Федоренко, о форсировании реки Оскол в ближайшее время речь идти не может. Сейчас оккупационным войскам РФ важно "вгрызться на левобережье, то есть в полной мере оккупировать населенный пункт Кругляковка, закрепиться и расширять плацдарм, в частности до Купянска-Узлового".

"И после поэтапной оккупации левобережной Купянщины можем говорить, что у противника будет достаточный плацдарм с необходимой возможностью подтянуть огневые средства для проведения артподготовки левого берега и затем приведения в соответствие своих войск для определения задачи форсировать реку, выйти на правый берег. На текущий момент об этом говорить преждевременно", – констатировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: ситуация на передовой

Первые подразделения военнослужащих КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что их заметили в Курской области РФ.

Между тем заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил о тяжелой ситуации абсолютно на всех участках фронта. По его словам, россияне пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых – Покровск, Торецк, Купянск – ситуация критическая.

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